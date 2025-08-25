[오늘의 영상] 19세 윤도영 유럽 무대 데뷔골
입력 2025.08.25 (22:03) 수정 2025.08.25 (22:05)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
네덜란드 프로축구 엑셀시오르에서 뛰는 19살 유망주 윤도영이 유럽 무대 데뷔 골을 터트리며 앞으로의 활약을 예고했습니다.
오늘의 영상입니다.
오늘의 영상입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [오늘의 영상] 19세 윤도영 유럽 무대 데뷔골
-
- 입력 2025-08-25 22:03:57
- 수정2025-08-25 22:05:29
네덜란드 프로축구 엑셀시오르에서 뛰는 19살 유망주 윤도영이 유럽 무대 데뷔 골을 터트리며 앞으로의 활약을 예고했습니다.
오늘의 영상입니다.
오늘의 영상입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.