행정안전부, ‘지방자치 30주년 강원 간담회’ 개최
입력 2025.08.25 (22:02) 수정 2025.08.25 (22:16)
행정안전부 주관 지방자치 30주년 강원권 간담회가 오늘(25일) 춘천 강원디자인진흥원에서 개최됐습니다.
간담회에는 김민재 행안부 차관 등이 참석해, 주민 참여 활성화와 지방의회의 역할 강화 등 지방자치 활성화 방안을 참석한 주민 등에게 설명하고 관련 의견을 청취했습니다.
행정안전부는 이번 간담회에서 논의된 내용 등을 정책 설계와 제도 개선에 반영할 계획입니다.
