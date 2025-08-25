삼척시, 수소 계량 신뢰성 센터 구축 업무협약

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

삼척시와 한국기계전기전자시험연구원이 수소 계량 신뢰성 센터의 원활한 건립과 관련 기반 시설 확충을 위한 업무협약을 체결했습니다.



수소 계량 신뢰성 센터는 내년 하반기까지 사업비 192억 원을 들여 건립할 예정으로, 수소 계량 오차 검정 장비와 평가시스템 구축, 수소충전소 현장 평가 체계 마련, 충전기 위·변조 방지 관리 시스템 도입 등의 업무를 맡게 됩니다.



