양양군의회 “체육시설 에어돔 공사 공정성 검증 추진”

양양군의회가 최근 논란이 일고 있는 체육시설 '에어돔' 설치 사업에 대한 공정성 검증을 위해 긴급 임시회를 개최했습니다.



양양군의회는 오늘(25일) 하루 일정으로 임시회를 긴급 개회하고 행정사무조사 요구의 건과 행정사무조사특별위원회 구성결의안 등을 심의 의결했습니다.



이번에 구성된 특별위원회는 다음 달(9월) 23일까지 사업계획과 업체 선정 절차 등 '에어돔' 설치 사업 전반을 조사할 계획입니다.



