태백시, ‘산업전사위령탑 성역화’ 오는 29일 설명회

태백시가 오는 29일 태백시청에서 순직산업전사위령탑 성역화 조성사업 주민 설명회를 개최합니다.



이날 설명회에서는 사업 추진 현황과 기본 및 실시설계용역 내용 등을 보고하고 주민 의견을 수렴합니다.



태백시는 내년 말까지 425억 원을 들여 태백 황지동 7만 3천 제곱미터 규모에 순직산업전사 위패안치소와 추모관, 탄광역사 문화체험관 등을 조성할 계획입니다.



