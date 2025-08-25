‘울산형 광역비자’ 확대 모색…연구용역 착수
입력 2025.08.25 (22:04) 수정 2025.08.25 (22:15)
울산시가 광역형 비자 사업의 운영 실적을 진단하고 제도를 확대하기 위한 연구에 착수합니다.
울산연구원이 맡을 연구 용역에서는 광역형 비자 제도의 개선 방향과 본사업 선정을 위한 수요 발굴, 전담 조직 운영 방안 등을 제시할 예정입니다.
광역형 비자 사업은 지역 여건과 산업 특성에 맞춘 숙련 노동자를 안정적으로 공급하기 위해 법무부가 추진하는 광역 단위 외국인 인력 수급 모델입니다.
울산연구원이 맡을 연구 용역에서는 광역형 비자 제도의 개선 방향과 본사업 선정을 위한 수요 발굴, 전담 조직 운영 방안 등을 제시할 예정입니다.
광역형 비자 사업은 지역 여건과 산업 특성에 맞춘 숙련 노동자를 안정적으로 공급하기 위해 법무부가 추진하는 광역 단위 외국인 인력 수급 모델입니다.
