팔고도 손해…울산 석화기업 매출 원가율 100%↑

나프타분해설비인 NCC를 운영하는 울산지역 석유화학 기업의 올해 상반기 매출 원가율이 100%를 넘어 제품을 팔고도 손해를 본 것으로 나타났습니다.



기업데이터연구소 CEO스코어가 석유화학 업체들의 반기 보고서를 분석한 결과 조사 대상 업체의 올해 상반기 매출원가율 평균은 98.6%로 전년 평균보다 3.9%P 높아졌습니다.



이 가운데 울산에서 NCC를 운영하는 SK지오센트릭은 올해 상반기 매출 원가율이 101%, 대한유화도 100.5%로 크게 악화해 두 기업 모두 제품을 팔고도 이익을 남기지 못한 것으로 나타났습니다.



