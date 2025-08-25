뉴스9(울산)

팔고도 손해…울산 석화기업 매출 원가율 100%↑

입력 2025.08.25 (22:09) 수정 2025.08.25 (22:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘울산형 광역비자’ 확대 모색…연구용역 착수

‘울산형 광역비자’ 확대 모색…연구용역 착수
올해 상반기 울산 ‘보금자리론’ 가입 2배 늘어

올해 상반기 울산 ‘보금자리론’ 가입 2배 늘어

다음
나프타분해설비인 NCC를 운영하는 울산지역 석유화학 기업의 올해 상반기 매출 원가율이 100%를 넘어 제품을 팔고도 손해를 본 것으로 나타났습니다.

기업데이터연구소 CEO스코어가 석유화학 업체들의 반기 보고서를 분석한 결과 조사 대상 업체의 올해 상반기 매출원가율 평균은 98.6%로 전년 평균보다 3.9%P 높아졌습니다.

이 가운데 울산에서 NCC를 운영하는 SK지오센트릭은 올해 상반기 매출 원가율이 101%, 대한유화도 100.5%로 크게 악화해 두 기업 모두 제품을 팔고도 이익을 남기지 못한 것으로 나타났습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 팔고도 손해…울산 석화기업 매출 원가율 100%↑
    • 입력 2025-08-25 22:09:06
    • 수정2025-08-25 22:15:09
    뉴스9(울산)
나프타분해설비인 NCC를 운영하는 울산지역 석유화학 기업의 올해 상반기 매출 원가율이 100%를 넘어 제품을 팔고도 손해를 본 것으로 나타났습니다.

기업데이터연구소 CEO스코어가 석유화학 업체들의 반기 보고서를 분석한 결과 조사 대상 업체의 올해 상반기 매출원가율 평균은 98.6%로 전년 평균보다 3.9%P 높아졌습니다.

이 가운데 울산에서 NCC를 운영하는 SK지오센트릭은 올해 상반기 매출 원가율이 101%, 대한유화도 100.5%로 크게 악화해 두 기업 모두 제품을 팔고도 이익을 남기지 못한 것으로 나타났습니다.
박중관
박중관 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”

트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.