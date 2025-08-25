행안부, 지방자치 30주년 강원 간담회
입력 2025.08.25 (22:08) 수정 2025.08.25 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
행정안전부가 오늘(25일) 강원디자인진흥원에서 '지방자치 30주년 강원권 간담회'를 열었습니다.
이 자리에는 김민재 행안부 차관과 주민 등 50여 명이 참석했습니다.
행안부는 이 자리에서 주민 참여 활성화와 지방의회의 역할 강화 등 지방자치 활성화 방안을 설명했습니다.
이 자리에는 김민재 행안부 차관과 주민 등 50여 명이 참석했습니다.
행안부는 이 자리에서 주민 참여 활성화와 지방의회의 역할 강화 등 지방자치 활성화 방안을 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 행안부, 지방자치 30주년 강원 간담회
-
- 입력 2025-08-25 22:08:52
- 수정2025-08-25 22:11:48
행정안전부가 오늘(25일) 강원디자인진흥원에서 '지방자치 30주년 강원권 간담회'를 열었습니다.
이 자리에는 김민재 행안부 차관과 주민 등 50여 명이 참석했습니다.
행안부는 이 자리에서 주민 참여 활성화와 지방의회의 역할 강화 등 지방자치 활성화 방안을 설명했습니다.
이 자리에는 김민재 행안부 차관과 주민 등 50여 명이 참석했습니다.
행안부는 이 자리에서 주민 참여 활성화와 지방의회의 역할 강화 등 지방자치 활성화 방안을 설명했습니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.