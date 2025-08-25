원주 ‘부론나들목’, 2028년까지 개통

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

원주시는 오늘(25일) 부론면행정복지센터에서 영동고속도로 부론나들목 개설에 대한 사업 설명회를 가졌습니다.



이 자리엔 한국도로공사가 참석해 부론나들목 설계안을 공개했습니다.



주민들은 교통 안전 확보와 소음 방지 대책을 요구했습니다.



부론나들목은 28년까지 개통될 예정입니다.



사업비 440억 원이 투입됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!