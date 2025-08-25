청주시, 농정 대전환 토론회 개최

동영상 고정 취소

청주시가 농정 대전환 토론회를 열고 농촌 인력난과 기후변화 등에 대응하기 위한 방안을 논의했습니다.



토론회에서는 농가 유형별 맞춤형 인력지원과 벼 병충해 방제시스템 개편, 청원생명쌀 지력 증진과 품종교체 등이 논의됐습니다.



참석자들은 외국인 계절 근로 확대와 청년 농업인 유입을 위한 맞춤형 지원 등을 해결책으로 제시했습니다.



