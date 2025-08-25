뉴스9(청주)

청주시, 농정 대전환 토론회 개최

입력 2025.08.25 (22:10) 수정 2025.08.25 (22:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

장애인활동지원사 처우 개선 촉구

장애인활동지원사 처우 개선 촉구
KBS청주 시청자위원회 “유보통합 진행 과정 점검해야”

KBS청주 시청자위원회 “유보통합 진행 과정 점검해야”

다음
청주시가 농정 대전환 토론회를 열고 농촌 인력난과 기후변화 등에 대응하기 위한 방안을 논의했습니다.

토론회에서는 농가 유형별 맞춤형 인력지원과 벼 병충해 방제시스템 개편, 청원생명쌀 지력 증진과 품종교체 등이 논의됐습니다.

참석자들은 외국인 계절 근로 확대와 청년 농업인 유입을 위한 맞춤형 지원 등을 해결책으로 제시했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 청주시, 농정 대전환 토론회 개최
    • 입력 2025-08-25 22:10:46
    • 수정2025-08-25 22:25:43
    뉴스9(청주)
청주시가 농정 대전환 토론회를 열고 농촌 인력난과 기후변화 등에 대응하기 위한 방안을 논의했습니다.

토론회에서는 농가 유형별 맞춤형 인력지원과 벼 병충해 방제시스템 개편, 청원생명쌀 지력 증진과 품종교체 등이 논의됐습니다.

참석자들은 외국인 계절 근로 확대와 청년 농업인 유입을 위한 맞춤형 지원 등을 해결책으로 제시했습니다.
조진영
조진영 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”

트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.