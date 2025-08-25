KBS청주 시청자위원회 “유보통합 진행 과정 점검해야”
입력 2025.08.25 (22:11) 수정 2025.08.25 (22:25)
KBS청주방송총국 8월 시청자위원회가 오늘 열렸습니다.
이 자리에서 위원들은 현재 추진되고 있는 유보통합 논의가 제대로 진행되고 있는지와 문제는 없는지 점검해 것을 요청했습니다.
또 중대재해법이 충북 산업현장에서 어떻게 적용하고 있는지와 농촌인구 문제 감소 등에 대해서도 관심을 가져줄 것을 강조했습니다.
백성철 총국장은 이에 대해 충북지역 현안에 대해 다양한 각도에서 심도 있는 취재와 방송을 하겠다고 말했습니다.
지용수 기자 water@kbs.co.kr
