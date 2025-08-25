KBS청주 시청자위원회 “유보통합 진행 과정 점검해야”

동영상 고정 취소

KBS청주방송총국 8월 시청자위원회가 오늘 열렸습니다.



이 자리에서 위원들은 현재 추진되고 있는 유보통합 논의가 제대로 진행되고 있는지와 문제는 없는지 점검해 것을 요청했습니다.



또 중대재해법이 충북 산업현장에서 어떻게 적용하고 있는지와 농촌인구 문제 감소 등에 대해서도 관심을 가져줄 것을 강조했습니다.



백성철 총국장은 이에 대해 충북지역 현안에 대해 다양한 각도에서 심도 있는 취재와 방송을 하겠다고 말했습니다.



