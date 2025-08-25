평창, ‘목재문화체험장’ 전문기관 위탁

동영상 고정 취소

평창군은 올해 10월 개장하는 '목재문화체험장'의 시범 운영을 '목재문화진흥회'에 맡기기로 했습니다.



시범 운영 기간은 올해 10월부터 12월까집니다.



이후에는 평창군시설관리공단이 운영할 예정입니다.



평창 목재체험장은 평창읍 상리에 들어섰으며, 목재 가공실과 교육실을 갖췄습니다.



사업비는 59억 원이 투입됐습니다.



