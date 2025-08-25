영월, 농가 돌발 병해충 발생 점검

동영상 고정 취소

영월군은 다음 달(9월) 말까지 농가 돌발 병해충 발생 상황을 점검합니다.



점검 대상은 농가 10여 곳의 농경지 8만 제곱미터입니다.



주요 점검 항목은 벼멸구와 토마토뿔나방 등의 발생 여부입니다.



영월군은 해당 농가를 대상으로 돌발해충 방제 교육도 실시합니다.



