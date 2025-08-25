정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영
입력 2025.08.25 (22:13) 수정 2025.08.25 (22:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
정선군은 화암면 '화암약수 야영장'에서 자연의 소리를 들으며 걷기, 이른바 '사운드 워킹' 행사를 마련합니다.
이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.
이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영
-
- 입력 2025-08-25 22:13:19
- 수정2025-08-25 22:21:49
정선군은 화암면 '화암약수 야영장'에서 자연의 소리를 들으며 걷기, 이른바 '사운드 워킹' 행사를 마련합니다.
이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.
이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.
-
-
조연주 기자 yeonjoo@kbs.co.kr조연주 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.