뉴스9(춘천)

정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영

입력 2025.08.25 (22:13) 수정 2025.08.25 (22:21)

정선군은 화암면 '화암약수 야영장'에서 자연의 소리를 들으며 걷기, 이른바 '사운드 워킹' 행사를 마련합니다.

이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.

