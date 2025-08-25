충북교육청, 성교육 외부 강사 초빙 기준 강화
입력 2025.08.25 (22:13) 수정 2025.08.25 (22:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충청북도교육청이 성교육 외부 강사 기준과 관리 기준을 강화했습니다.
우선, 각급학교는 교육 전 강사 카드와 강의 계획서, 강의 원고 등을 사전 확인하고 교육 중에는 교사가 참관하거나 임장 지도를 해야 합니다.
또 교육 후에는 학생과 교사의 만족도, 강의평가 결과, 피드백 사항 등을 종합해 내부 결과 보고를 하도록 했습니다.
우선, 각급학교는 교육 전 강사 카드와 강의 계획서, 강의 원고 등을 사전 확인하고 교육 중에는 교사가 참관하거나 임장 지도를 해야 합니다.
또 교육 후에는 학생과 교사의 만족도, 강의평가 결과, 피드백 사항 등을 종합해 내부 결과 보고를 하도록 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북교육청, 성교육 외부 강사 초빙 기준 강화
-
- 입력 2025-08-25 22:13:55
- 수정2025-08-25 22:27:10
충청북도교육청이 성교육 외부 강사 기준과 관리 기준을 강화했습니다.
우선, 각급학교는 교육 전 강사 카드와 강의 계획서, 강의 원고 등을 사전 확인하고 교육 중에는 교사가 참관하거나 임장 지도를 해야 합니다.
또 교육 후에는 학생과 교사의 만족도, 강의평가 결과, 피드백 사항 등을 종합해 내부 결과 보고를 하도록 했습니다.
우선, 각급학교는 교육 전 강사 카드와 강의 계획서, 강의 원고 등을 사전 확인하고 교육 중에는 교사가 참관하거나 임장 지도를 해야 합니다.
또 교육 후에는 학생과 교사의 만족도, 강의평가 결과, 피드백 사항 등을 종합해 내부 결과 보고를 하도록 했습니다.
-
-
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.