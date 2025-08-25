충북교육청, 성교육 외부 강사 초빙 기준 강화

동영상 고정 취소

충청북도교육청이 성교육 외부 강사 기준과 관리 기준을 강화했습니다.



우선, 각급학교는 교육 전 강사 카드와 강의 계획서, 강의 원고 등을 사전 확인하고 교육 중에는 교사가 참관하거나 임장 지도를 해야 합니다.



또 교육 후에는 학생과 교사의 만족도, 강의평가 결과, 피드백 사항 등을 종합해 내부 결과 보고를 하도록 했습니다.



