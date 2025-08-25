속리산국립공원, 교육부 진로 체험 인증기관

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국립공원공단 속리산국립공원사무소가 교육부 주관 '교육 기부 진로 체험 인증기관'에 선정됐습니다.



속리산국립공원사무소는 국립 공원 내 녹색 직업 관련 진로 체험 등 다양한 환경 교육 프로그램을 운영하고 있습니다.



교육부는 진로체험 프로그램을 운영하는 기관의 성격, 환경, 안정성, 프로그램 등 우수성을 종합적으로 검토해 3차 심사를 거쳐 인증기관 자격을 부여합니다.



