속리산국립공원, 교육부 진로 체험 인증기관
입력 2025.08.25 (22:12) 수정 2025.08.25 (22:27)
국립공원공단 속리산국립공원사무소가 교육부 주관 '교육 기부 진로 체험 인증기관'에 선정됐습니다.
속리산국립공원사무소는 국립 공원 내 녹색 직업 관련 진로 체험 등 다양한 환경 교육 프로그램을 운영하고 있습니다.
교육부는 진로체험 프로그램을 운영하는 기관의 성격, 환경, 안정성, 프로그램 등 우수성을 종합적으로 검토해 3차 심사를 거쳐 인증기관 자격을 부여합니다.
