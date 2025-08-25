대구시, 국립치의학연구원 유치 전략 강화
입력 2025.08.25 (22:17) 수정 2025.08.25 (22:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시가 국립치의학연구원 유치를 위한 전략 구체화에 속도를 올립니다.
대구시는 최근 유치추진단 실무회의에서 보건복지부의 후보지 공모에 대비한 실행계획 수립과 유치 전략을 논의했고, 다음 달엔 유치추진단 전체회의를 엽니다.
또 오는 10월엔 치의학 전문가 세미나를 개최하고 시민 홍보도 강화해 유치 지지 기반을 다질 계획입니다.
대구시는 최근 유치추진단 실무회의에서 보건복지부의 후보지 공모에 대비한 실행계획 수립과 유치 전략을 논의했고, 다음 달엔 유치추진단 전체회의를 엽니다.
또 오는 10월엔 치의학 전문가 세미나를 개최하고 시민 홍보도 강화해 유치 지지 기반을 다질 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구시, 국립치의학연구원 유치 전략 강화
-
- 입력 2025-08-25 22:17:11
- 수정2025-08-25 22:26:10
대구시가 국립치의학연구원 유치를 위한 전략 구체화에 속도를 올립니다.
대구시는 최근 유치추진단 실무회의에서 보건복지부의 후보지 공모에 대비한 실행계획 수립과 유치 전략을 논의했고, 다음 달엔 유치추진단 전체회의를 엽니다.
또 오는 10월엔 치의학 전문가 세미나를 개최하고 시민 홍보도 강화해 유치 지지 기반을 다질 계획입니다.
대구시는 최근 유치추진단 실무회의에서 보건복지부의 후보지 공모에 대비한 실행계획 수립과 유치 전략을 논의했고, 다음 달엔 유치추진단 전체회의를 엽니다.
또 오는 10월엔 치의학 전문가 세미나를 개최하고 시민 홍보도 강화해 유치 지지 기반을 다질 계획입니다.
-
-
최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr최보규 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.