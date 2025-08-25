대구시의회, ‘박정희 기념사업 폐지안’ 내달 상정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

대구시의회가 다음 달 제319회 임시회에, 박정희 대통령 기념사업 지원조례 폐지안을 상정합니다.



폐지안은 소관 상임위인 기획행정위원회 심사와 본회의 의결을 거쳐 폐지 여부가 결정됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!