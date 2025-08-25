대구시의회, ‘박정희 기념사업 폐지안’ 내달 상정
입력 2025.08.25 (22:19) 수정 2025.08.25 (22:26)
대구시의회가 다음 달 제319회 임시회에, 박정희 대통령 기념사업 지원조례 폐지안을 상정합니다.
폐지안은 소관 상임위인 기획행정위원회 심사와 본회의 의결을 거쳐 폐지 여부가 결정됩니다.
