정성호 “트럼프, 정부와 이재명 대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호 법무부 장관은 "(도널드) 트럼프 미국 대통령을 비롯한 워싱턴의 지도자들이 지금 민주당 정부나 (이재명) 대통령에 대한 상당히 왜곡된 느낌을 갖고 있다는 느낌을 오래전부터 받고 있었다"고 밝혔습니다.



정 장관은 오늘(25일) 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 개혁신당 천하람 의원이 트럼프 대통령의 소셜미디어(SNS) 글을 거론하며 '특검과 윤석열 전 대통령 부부 수사에 대한 문제를 두고 미국 측과 소통한 적이 있느냐'라고 묻자 이같이 답했습니다.



정 장관은 "개인적으로 공개하기는 어렵지만 여러 분야에 있는 워싱턴 라인의 많은 분과 소통을 계속 해 왔다"며 "(왜곡된 느낌에 대해선) 매우 적극적으로 해명하려는 노력은 해 왔다"고 설명했습니다.



이어 '미국 측의 왜곡된 정보를 알았다면 더 적극적으로 소통을 해야 했던 것 아니냐'라는 추가 질의엔 "법무부 장관의 역할에서 좀 벗어난 것 같다"고 언급했습니다.



그러면서도 "다만 제가 만났던 워싱턴 관계자들로부터 들었던 여러 가지 상황들을 대통령실의 여러 군데에 많이 전달했고, 안보실장이나 비서실장, 총리님도 어느 정도 알고 계시리라고 생각한다"고 답변했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 오늘 한미 정상회담을 앞두고 자신의 SNS에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가"라며 "숙청 또는 혁명같이 보인다"라고 썼습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



