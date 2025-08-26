정치 8·25 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”

입력 2025.08.26 (01:52) 수정 2025.08.26 (02:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 현지시간 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 "한반도 평화의 새 길을 꼭 열어주시길 바란다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 "세계 지도자 중에 전 세계의 평화 문제에 (트럼프) 대통령님처럼 이렇게 관심을 가지고 실제 성과를 낸 건 처음"이라며 "유럽, 아시아, 아프리카, 중동 등 여러 곳에서의 전쟁들이 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있다"고 언급했습니다.

이어 "가급적 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 만들어달라"며 "김정은(북한 국무위원장)도 만나시고, 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 저도 거기서 골프도 칠 수 있게 해주시고 세계사적인 평화의 메이커 역할을 꼭 해주시길 기대한다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 또 "(트럼프) 대통령님 덕분에 한반도 관계가 매우 안정적이었는데, 그 이후 대통령께서 미국 정치에서 잠깐 물러선 사이에 북한이 미사일도 많이 개발했고 핵폭탄도 많이 늘어났다. 진척된 것 없이 한반도 상황이 정말 많이 나빠졌다"고 했습니다.

그러면서 "얼마 전 김여정(북한 노동당 부부장)이 미국과 저를 비난하는 발언을 할 때도 (트럼프) 대통령과 김정은의 특별한 관계는 의심하지 않는다고 했다"며 "기다리고 있다는 뜻으로 보인다"고 말했습니다.

이 대통령은 "저의 관여로 남북 관계가 잘 개선되기는 쉽지 않은 상태인데, 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령"이라며 "대통령께서 '피스메이커'를 하시면 저는 '페이스메이커'로 열심히 지원하겠다"고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”
    • 입력 2025-08-26 01:52:17
    • 수정2025-08-26 02:44:15
    정치
이재명 대통령은 현지시간 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 "한반도 평화의 새 길을 꼭 열어주시길 바란다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 백악관 오벌오피스에서 열린 한미정상회담에서 "세계 지도자 중에 전 세계의 평화 문제에 (트럼프) 대통령님처럼 이렇게 관심을 가지고 실제 성과를 낸 건 처음"이라며 "유럽, 아시아, 아프리카, 중동 등 여러 곳에서의 전쟁들이 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있다"고 언급했습니다.

이어 "가급적 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 만들어달라"며 "김정은(북한 국무위원장)도 만나시고, 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 저도 거기서 골프도 칠 수 있게 해주시고 세계사적인 평화의 메이커 역할을 꼭 해주시길 기대한다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 또 "(트럼프) 대통령님 덕분에 한반도 관계가 매우 안정적이었는데, 그 이후 대통령께서 미국 정치에서 잠깐 물러선 사이에 북한이 미사일도 많이 개발했고 핵폭탄도 많이 늘어났다. 진척된 것 없이 한반도 상황이 정말 많이 나빠졌다"고 했습니다.

그러면서 "얼마 전 김여정(북한 노동당 부부장)이 미국과 저를 비난하는 발언을 할 때도 (트럼프) 대통령과 김정은의 특별한 관계는 의심하지 않는다고 했다"며 "기다리고 있다는 뜻으로 보인다"고 말했습니다.

이 대통령은 "저의 관여로 남북 관계가 잘 개선되기는 쉽지 않은 상태인데, 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령"이라며 "대통령께서 '피스메이커'를 하시면 저는 '페이스메이커'로 열심히 지원하겠다"고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
[속보] 트럼프 “김정은 만나길 바라고 관계 개선 바라”

[속보] 트럼프 “김정은 만나길 바라고 관계 개선 바라”
[속보] 트럼프 “김정은과 굉장히 좋은 관계…저와 접촉 후 평창올림픽도 성공 개최”

[속보] 트럼프 “김정은과 굉장히 좋은 관계…저와 접촉 후 평창올림픽도 성공 개최”
[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”

[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”
[속보] 이 대통령 “여러 곳 전쟁들, 트럼프 대통령 역할로 평화 찾아와”

[속보] 이 대통령 “여러 곳 전쟁들, 트럼프 대통령 역할로 평화 찾아와”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”
[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”

[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”
[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”

[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”
[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”

[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.