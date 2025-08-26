정치 8·25 한미 정상회담

트럼프 SNS 언급에 김 총리 “협상팀 믿어달라”…통일부 장관 “협상 전술”

입력 2025.08.26 (00:45) 수정 2025.08.26 (00:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김민석 국무총리는 도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS에 '한국에서 숙청 또는 혁명'을 언급한 글을 한미 정상회담 직전에 올린 데 대해 "협상에 나선 대통령과 정부 측 협상팀을 믿고 응원하는 것이 최상"이라 생각한다고 말했습니다.

김 총리는 어젯밤 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 개혁신당 천하람 의원의 질문을 받고 "트럼프 대통령의 굉장히 다양한 협상 경험, 이런 것들을 저희들이 충분히 알고 있다"며 이같이 언급했습니다.

이어 "그 이상 과도한 해석은 지금으로서는 그다지 필요가 없는 것 같다는 생각이 든다"고 강조했습니다.

회의에 나온 정동영 통일부 장관도 트럼프 대통령의 메시지를 미국 측의 협상 전술로 해석했습니다.

정 장관은 "(트럼프 대통령의) 최대의 압박 작전"이라며 "트럼프 대통령이 '한국 측이 호락호락하지 않다. 쉽게 물러나지 않고 있다'라는 보고를 받았을 것"이라고 말했습니다.

이어 "아마 이 대통령께서 잘 대처하실 것"이라고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 한미정상회담을 앞두고 우리 시간으로 어젯밤 본인의 SNS 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다"라며 "우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다"고 썼습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 SNS 언급에 김 총리 “협상팀 믿어달라”…통일부 장관 “협상 전술”
    • 입력 2025-08-26 00:45:11
    • 수정2025-08-26 00:45:33
    정치
김민석 국무총리는 도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS에 '한국에서 숙청 또는 혁명'을 언급한 글을 한미 정상회담 직전에 올린 데 대해 "협상에 나선 대통령과 정부 측 협상팀을 믿고 응원하는 것이 최상"이라 생각한다고 말했습니다.

김 총리는 어젯밤 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 개혁신당 천하람 의원의 질문을 받고 "트럼프 대통령의 굉장히 다양한 협상 경험, 이런 것들을 저희들이 충분히 알고 있다"며 이같이 언급했습니다.

이어 "그 이상 과도한 해석은 지금으로서는 그다지 필요가 없는 것 같다는 생각이 든다"고 강조했습니다.

회의에 나온 정동영 통일부 장관도 트럼프 대통령의 메시지를 미국 측의 협상 전술로 해석했습니다.

정 장관은 "(트럼프 대통령의) 최대의 압박 작전"이라며 "트럼프 대통령이 '한국 측이 호락호락하지 않다. 쉽게 물러나지 않고 있다'라는 보고를 받았을 것"이라고 말했습니다.

이어 "아마 이 대통령께서 잘 대처하실 것"이라고 강조했습니다.

트럼프 대통령은 한미정상회담을 앞두고 우리 시간으로 어젯밤 본인의 SNS 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다"라며 "우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다"고 썼습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
지형철
지형철 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
정상회담 앞두고 ‘폭탄 언급’한 트럼프 대통령…‘돌발 요구’도 변수

정상회담 앞두고 ‘폭탄 언급’한 트럼프 대통령…‘돌발 요구’도 변수
이 대통령, 잠시 뒤 백악관 도착…첫 한미 정상회담

이 대통령, 잠시 뒤 백악관 도착…첫 한미 정상회담
미 백악관 “한국과 대규모 조선업 합의 기대”

미 백악관 “한국과 대규모 조선업 합의 기대”
정성호 “트럼프, 정부와 이재명 대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호 “트럼프, 정부와 이재명 대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”

트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.