속보 8·25 한미 정상회담

이 대통령, 잠시 뒤 백악관 도착…첫 한미 정상회담

입력 2025.08.26 (00:53) 수정 2025.08.26 (01:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

잠시 뒤 이재명 대통령이 미국 백악관에 도착해 도널드 트럼프 미 대통령과 첫 한미 정상회담을 가집니다.

백악관 앞에 나가있는 취재기자 연결합니다.

방준원 기자, 잠시 후면 정상회담이 시작되죠.

[기자]

네, 이재명 대통령은 제 뒤로 보이는 백악관에 곧 도착할 예정입니다.

한미 정상회담은 현지 시간으로 낮 12시 15분, 우리 시간으로 새벽 1시 15분쯤부터 시작됩니다.

정상회담에 앞서 트럼프 대통령이 백악관 입구에서 차에서 내리는 이 대통령을 직접 맞을 거로 보입니다.

이어 트럼프 대통령의 집무실 오벌 오피스에서 30분간 정상회담을 하게 됩니다.

트럼프 대통령과 이 대통령이 양쪽으로 앉아 모두 발언과 질의응답을 하는 방식으로 진행될 예정인데, 이 모습은 모두 생중계됩니다.

정상회담에 이어 양 정상은 백악관 캐비닛룸으로 옮겨 오찬을 겸한 회담을 비공개로 이어갑니다.

이곳은 트럼프 대통령이 내각 회의를 하는 곳인데 대통령실 3실장 등 우리 측 배석자들도 참석해 확대 정상회담으로 진행됩니다.

회담 결과가 어떤 식으로 정리돼 발표될지는 논의 중입니다.

[앵커]

정상회담에서 논의될 주요 의제들, 어떤 것들이 있을까요.

[기자]

먼저 3,500억 달러, 우리 돈 약 486조 원 규모의 대미 투자 기금 구체화가 주요 의제 중 하나로 예상됩니다.

최근 미국에서 관세 협상이 한국에 유리하게 타결됐다는 여론도 있는 만큼 농축산물 추가 개방 요구가 다시 불거질 수도 있습니다.

주한미군의 전략적 유연성 문제 등 '동맹 현대화' 관련 논의도 이번 정상회담에서 집중적으로 이뤄질 전망입니다.

이와 맞물려 국방비 증액, 주한미군 방위비 분담금 인상 문제도 협상 테이블에 오를 수 있습니다.

관세 협상에 이어 안보 청구서가 대거 제시될 가능성이 있는 겁니다.

한미 원자력 협정 개정과 북핵 문제 등에 대한 논의가 얼마나 심도 있게 이뤄질지도 관심입니다.

지금까지 워싱턴에서 KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:여동용

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 잠시 뒤 백악관 도착…첫 한미 정상회담
    • 입력 2025-08-26 00:53:03
    • 수정2025-08-26 01:00:05
    속보
[앵커]

잠시 뒤 이재명 대통령이 미국 백악관에 도착해 도널드 트럼프 미 대통령과 첫 한미 정상회담을 가집니다.

백악관 앞에 나가있는 취재기자 연결합니다.

방준원 기자, 잠시 후면 정상회담이 시작되죠.

[기자]

네, 이재명 대통령은 제 뒤로 보이는 백악관에 곧 도착할 예정입니다.

한미 정상회담은 현지 시간으로 낮 12시 15분, 우리 시간으로 새벽 1시 15분쯤부터 시작됩니다.

정상회담에 앞서 트럼프 대통령이 백악관 입구에서 차에서 내리는 이 대통령을 직접 맞을 거로 보입니다.

이어 트럼프 대통령의 집무실 오벌 오피스에서 30분간 정상회담을 하게 됩니다.

트럼프 대통령과 이 대통령이 양쪽으로 앉아 모두 발언과 질의응답을 하는 방식으로 진행될 예정인데, 이 모습은 모두 생중계됩니다.

정상회담에 이어 양 정상은 백악관 캐비닛룸으로 옮겨 오찬을 겸한 회담을 비공개로 이어갑니다.

이곳은 트럼프 대통령이 내각 회의를 하는 곳인데 대통령실 3실장 등 우리 측 배석자들도 참석해 확대 정상회담으로 진행됩니다.

회담 결과가 어떤 식으로 정리돼 발표될지는 논의 중입니다.

[앵커]

정상회담에서 논의될 주요 의제들, 어떤 것들이 있을까요.

[기자]

먼저 3,500억 달러, 우리 돈 약 486조 원 규모의 대미 투자 기금 구체화가 주요 의제 중 하나로 예상됩니다.

최근 미국에서 관세 협상이 한국에 유리하게 타결됐다는 여론도 있는 만큼 농축산물 추가 개방 요구가 다시 불거질 수도 있습니다.

주한미군의 전략적 유연성 문제 등 '동맹 현대화' 관련 논의도 이번 정상회담에서 집중적으로 이뤄질 전망입니다.

이와 맞물려 국방비 증액, 주한미군 방위비 분담금 인상 문제도 협상 테이블에 오를 수 있습니다.

관세 협상에 이어 안보 청구서가 대거 제시될 가능성이 있는 겁니다.

한미 원자력 협정 개정과 북핵 문제 등에 대한 논의가 얼마나 심도 있게 이뤄질지도 관심입니다.

지금까지 워싱턴에서 KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:여동용
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
정상회담 앞두고 ‘폭탄 언급’한 트럼프 대통령…‘돌발 요구’도 변수

정상회담 앞두고 ‘폭탄 언급’한 트럼프 대통령…‘돌발 요구’도 변수
트럼프 SNS 언급에 김 총리 “협상팀 믿어달라”…통일부 장관 “협상 전술”

트럼프 SNS 언급에 김 총리 “협상팀 믿어달라”…통일부 장관 “협상 전술”
미 백악관 “한국과 대규모 조선업 합의 기대”

미 백악관 “한국과 대규모 조선업 합의 기대”
정성호 “트럼프, 정부와 이재명 대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호 “트럼프, 정부와 이재명 대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”

트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.