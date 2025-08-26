이 대통령, 한미 정상회담 위해 숙소서 백악관으로 출발
입력 2025.08.26 (01:24)
이재명 대통령이 한미 정상회담을 위해 현재 미국 워싱턴 D.C.에서 묵고 있는 숙소에서 백악관으로 출발했습니다.
대통령실 관계자는 우린 시간 새벽 1시 24분경 이 대통령이 백악관을 향해 출발했다고 밝혔습니다.
앞서 백악관에서 열린 행정명령 서명식 이후 트럼프 대통령의 발언이 길어지며 정상회담도 당초 예상 시간보다 늦어졌습니다.
백악관은 앞서 한미 정상회담이 현지 시간으로 낮 12시 15분, 우리 시간으로 새벽 1시 15분쯤부터 시작될 예정이라고 공지했습니다.
