정치 8·25 한미 정상회담

[속보] 이 대통령, 백악관 도착…트럼프 대통령 직접 나와 맞이

입력 2025.08.26 (01:33) 수정 2025.08.26 (02:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이 대통령, 백악관 도착…트럼프 대통령 직접 나와 맞이

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [속보] 이 대통령, 백악관 도착…트럼프 대통령 직접 나와 맞이
    • 입력 2025-08-26 01:33:00
    • 수정2025-08-26 02:07:16
    정치
이 대통령, 백악관 도착…트럼프 대통령 직접 나와 맞이

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
[속보] 트럼프 “김정은 만나길 바라고 관계 개선 바라”

[속보] 트럼프 “김정은 만나길 바라고 관계 개선 바라”
[속보] 트럼프 “김정은과 굉장히 좋은 관계…저와 접촉 후 평창올림픽도 성공 개최”

[속보] 트럼프 “김정은과 굉장히 좋은 관계…저와 접촉 후 평창올림픽도 성공 개최”
[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”

[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”
이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”

이 대통령, 트럼프에 “한반도 평화 새 길 열고 김정은도 만나시길”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”

[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”
[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”

[속보] ​트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”
[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”

[속보] 이 대통령 ”대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어”
[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”

[속보] 트럼프 “경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…​조만간 한국 방문할 수 있어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.