[속보] ​이 대통령 “특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검”

한미정상회담 시작…안보동맹 현대화 등 논의



이 대통령 "조선 뿐만 아니라 제조 분야 르네상스…대한민국도 함께하길 기대"



이 대통령 "여러 곳 전쟁들, 트럼프 대통령 역할로 평화 찾아와"



이 대통령 "한반도 평화 만들어주고 김정은도 만나시길…아마 기다리고 있을 듯"



이 대통령 "대한민국 국민들, 트럼프 대통령에 큰 기대 갖고 있어"



​이 대통령 "특검, 미군 직접 수사 아닌 한국군 통제 시스템 점검"



[사진 출처 : KBS 뉴스 유튜브 라이브 캡처]



