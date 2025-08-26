[속보] 트럼프 “한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것”
입력 2025.08.26 (01:48) 수정 2025.08.26 (02:29)
트럼프 "한국이 우리 국민과 함께 우리 땅에서 배 만들 것"
트럼프 “김정은과 굉장히 좋은 관계…저와 접촉 후 평창올림픽도 성공 개최”
트럼프 "김정은 만나길 바라고 관계 개선 바라"
트럼프 "북한과 큰 진전 이룰 수 있어…적절한 시기 김정은과 회담 희망"
트럼프 "한국에 주한미군 기지 부지 소유권 요청할 수도"
트럼프 “교회 압수수색에 관한 소문 오해라 생각”
트럼프 "경주 APEC 기꺼이 참석할 의향…조만간 한국 방문할 수 있어"
[사진 출처 : 연합뉴스]
[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영 기자 bellesy@kbs.co.kr
이슈
8·25 한미 정상회담
