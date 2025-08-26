[잇슈 컬처] 송하윤 학폭 폭로자 입국 “100억 원 소송 준비”

동영상 고정 취소

배우 송하윤 씨의 학교 폭력 가해 의혹을 제기한 A 씨가 본격적인 법적 대응에 나서겠다고 주장했습니다.



그동안 A 씨는 해외에 체류 중인 미국 시민권자로 알려졌는데요.



A 씨는 어제 온라인 커뮤니티에 입국 날짜가 찍힌 여권 사진을 올려 입국 사실을 밝혔고요.



경찰 수사에 협조하고 고소장도 제출하겠다고 말했습니다.



특히 A 씨는 이번 사건으로 입은 직·간접적 피해에 대해 100억 원의 손해배상 청구를 준비 중이라며, 법적 대응을 도와줄 법무법인을 찾기 위해 자신의 카카오톡 ID를 공개하기도 했습니다.



해당 논란은 지난해 4월 A 씨가 과거 고등학교 재학 시절 송하윤 씨로부터 학교 폭력을 당했다고 주장하면서 시작됐는데요.



하지만 송하윤 씨는 A 씨와 일면식도 없다는 입장이며 일각에서 제기된 '강제 전학설'도 학교 폭력과는 무관하다고 반박했습니다.



