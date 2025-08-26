[잇슈 컬처] 주말드라마 ‘화려한 날들’ 자체 최고 시청률

동영상 고정 취소

KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'이 방송 6회 만에 시청률 15%의 벽을 넘었습니다.



드라마의 상승세를 견인한 요소는 무엇일지, 함께 만나보시죠.



["어떻게 조건을 보고 결혼할 생각을 해 사내자식이."]



["사내자식이라고 무조건 가장 노릇하면서 살 수 있는 시대가 아니에요."]



드라마 '화려한 날들'이 가족 구성원의 현실적인 갈등을 보여주며 시청자의 공감을 얻고 있습니다.



지난 일요일 방송된 '화려한 날들' 6회에서는 사랑 없이 조건에 맞춰 결혼하려다 결국 파혼에 이르게 된 장남과, 이런 아들을 이해하지 못하는 아버지의 첨예한 대립이 그려졌는데요.



평생 가족을 위해 살아온 아버지 세대와, 자기 삶이 더 중요한 자녀 세대의 차이를 설득력 있게 보여줬다는 평가가 나오는 가운데 이날 방송은 전국 시청률 15.6%로 자체 최고 기록을 경신했습니다.



지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.



