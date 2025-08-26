[잇슈 컬처] 주말드라마 ‘화려한 날들’ 자체 최고 시청률
입력 2025.08.26 (06:58) 수정 2025.08.26 (07:03)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'이 방송 6회 만에 시청률 15%의 벽을 넘었습니다.
드라마의 상승세를 견인한 요소는 무엇일지, 함께 만나보시죠.
["어떻게 조건을 보고 결혼할 생각을 해 사내자식이."]
["사내자식이라고 무조건 가장 노릇하면서 살 수 있는 시대가 아니에요."]
드라마 '화려한 날들'이 가족 구성원의 현실적인 갈등을 보여주며 시청자의 공감을 얻고 있습니다.
지난 일요일 방송된 '화려한 날들' 6회에서는 사랑 없이 조건에 맞춰 결혼하려다 결국 파혼에 이르게 된 장남과, 이런 아들을 이해하지 못하는 아버지의 첨예한 대립이 그려졌는데요.
평생 가족을 위해 살아온 아버지 세대와, 자기 삶이 더 중요한 자녀 세대의 차이를 설득력 있게 보여줬다는 평가가 나오는 가운데 이날 방송은 전국 시청률 15.6%로 자체 최고 기록을 경신했습니다.
지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
드라마의 상승세를 견인한 요소는 무엇일지, 함께 만나보시죠.
["어떻게 조건을 보고 결혼할 생각을 해 사내자식이."]
["사내자식이라고 무조건 가장 노릇하면서 살 수 있는 시대가 아니에요."]
드라마 '화려한 날들'이 가족 구성원의 현실적인 갈등을 보여주며 시청자의 공감을 얻고 있습니다.
지난 일요일 방송된 '화려한 날들' 6회에서는 사랑 없이 조건에 맞춰 결혼하려다 결국 파혼에 이르게 된 장남과, 이런 아들을 이해하지 못하는 아버지의 첨예한 대립이 그려졌는데요.
평생 가족을 위해 살아온 아버지 세대와, 자기 삶이 더 중요한 자녀 세대의 차이를 설득력 있게 보여줬다는 평가가 나오는 가운데 이날 방송은 전국 시청률 15.6%로 자체 최고 기록을 경신했습니다.
지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [잇슈 컬처] 주말드라마 ‘화려한 날들’ 자체 최고 시청률
-
- 입력 2025-08-26 06:58:59
- 수정2025-08-26 07:03:22
KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'이 방송 6회 만에 시청률 15%의 벽을 넘었습니다.
드라마의 상승세를 견인한 요소는 무엇일지, 함께 만나보시죠.
["어떻게 조건을 보고 결혼할 생각을 해 사내자식이."]
["사내자식이라고 무조건 가장 노릇하면서 살 수 있는 시대가 아니에요."]
드라마 '화려한 날들'이 가족 구성원의 현실적인 갈등을 보여주며 시청자의 공감을 얻고 있습니다.
지난 일요일 방송된 '화려한 날들' 6회에서는 사랑 없이 조건에 맞춰 결혼하려다 결국 파혼에 이르게 된 장남과, 이런 아들을 이해하지 못하는 아버지의 첨예한 대립이 그려졌는데요.
평생 가족을 위해 살아온 아버지 세대와, 자기 삶이 더 중요한 자녀 세대의 차이를 설득력 있게 보여줬다는 평가가 나오는 가운데 이날 방송은 전국 시청률 15.6%로 자체 최고 기록을 경신했습니다.
지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
드라마의 상승세를 견인한 요소는 무엇일지, 함께 만나보시죠.
["어떻게 조건을 보고 결혼할 생각을 해 사내자식이."]
["사내자식이라고 무조건 가장 노릇하면서 살 수 있는 시대가 아니에요."]
드라마 '화려한 날들'이 가족 구성원의 현실적인 갈등을 보여주며 시청자의 공감을 얻고 있습니다.
지난 일요일 방송된 '화려한 날들' 6회에서는 사랑 없이 조건에 맞춰 결혼하려다 결국 파혼에 이르게 된 장남과, 이런 아들을 이해하지 못하는 아버지의 첨예한 대립이 그려졌는데요.
평생 가족을 위해 살아온 아버지 세대와, 자기 삶이 더 중요한 자녀 세대의 차이를 설득력 있게 보여줬다는 평가가 나오는 가운데 이날 방송은 전국 시청률 15.6%로 자체 최고 기록을 경신했습니다.
지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.