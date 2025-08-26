APEC 문화산업 고위급 대화 경주서 개최

동영상 고정 취소

문화체육관광부는 오늘(26일)부터 3일간 경주에서 '2025 APEC 문화산업 고위급 대화'를 개최합니다.



이번 '문화산업 고위급 대화'는 21개국 경제 협력단체인 APEC 사상, 문화산업 분야 장관급 인사가 처음으로 한자리에 모이는 회의입니다.



고위급 대화에서는 '문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평'을 주제로 연결, 혁신, 번영 3개 분과로 나눠 회의를 하고 결과문을 채택할 예정입니다.



