경북대병원, 경주 APEC 응급의료 수탁병원 지정
입력 2025.08.26 (09:14) 수정 2025.08.26 (10:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경북대병원이 경주 APEC 정상회의 응급의료 수탁병원으로 지정됐습니다.
경북대병원은 정상회의 기간 의료자원 총괄 조정과 현장 의료 운영을 전담하고, 인근 협력병원과 연계 체계도 구축합니다.
경상북도는 정상회의를 앞두고 24개 협력병원과 협약을 체결하고, 심장,뇌혈관, 중증외상 분야 응급의료 전담의료진 7명을 구성했습니다.
경북대병원은 정상회의 기간 의료자원 총괄 조정과 현장 의료 운영을 전담하고, 인근 협력병원과 연계 체계도 구축합니다.
경상북도는 정상회의를 앞두고 24개 협력병원과 협약을 체결하고, 심장,뇌혈관, 중증외상 분야 응급의료 전담의료진 7명을 구성했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경북대병원, 경주 APEC 응급의료 수탁병원 지정
-
- 입력 2025-08-26 09:14:41
- 수정2025-08-26 10:11:30
경북대병원이 경주 APEC 정상회의 응급의료 수탁병원으로 지정됐습니다.
경북대병원은 정상회의 기간 의료자원 총괄 조정과 현장 의료 운영을 전담하고, 인근 협력병원과 연계 체계도 구축합니다.
경상북도는 정상회의를 앞두고 24개 협력병원과 협약을 체결하고, 심장,뇌혈관, 중증외상 분야 응급의료 전담의료진 7명을 구성했습니다.
경북대병원은 정상회의 기간 의료자원 총괄 조정과 현장 의료 운영을 전담하고, 인근 협력병원과 연계 체계도 구축합니다.
경상북도는 정상회의를 앞두고 24개 협력병원과 협약을 체결하고, 심장,뇌혈관, 중증외상 분야 응급의료 전담의료진 7명을 구성했습니다.
-
-
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.