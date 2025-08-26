BNK 부산은행, 하반기 신입 행원 공개 채용

동영상 고정 취소

BNK 부산은행이 하반기 신입 행원을 공개 채용합니다.



이번 채용은 학력과 연령, 전공, 성별 제한 없이 진행되며, 취업 지원 대상자와 등록 장애인은 관련 법률에 따라 우대합니다.



또, 지역인재 채용 확대를 위해 부산·울산·경남지역 졸업자를 위한 직군별 지역 전형도 마련됩니다.



서류 접수는 다음 달 8일까지이며, 필기와 면접, 기업 적합도 심사 등을 거쳐 11월 초, 최종 합격자를 선발할 예정입니다.



