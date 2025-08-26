부산관광공사, 장애인 고용 활성화 협약

동영상 고정 취소

부산관광공사가 한국장애인고용공단 등과 업무협약을 맺고 부산 관광·전시 행사 분야의 장애인 고용 늘리기에 나섭니다.



이에 따라 부산시는 장애인 채용을 위한 인력과 기술, 시설을 지원하고, 부산관광공사는 장애 친화적 관광 생태계 조성에 나섭니다.



또, 한국장애인고용공단은 직업훈련과 고용장려금을 지원합니다.



