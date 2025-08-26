‘공공기관 통폐합’ 추진…경남권 영향 관심
입력 2025.08.26 (09:10) 수정 2025.08.26 (10:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
정부가 공공기관 통폐합을 거론하면서, 경남에 본사를 둔 공공기관에 영향을 미칠지 관심이 집중됩니다.
김용범 정책실장은 최근 대통령실 기자간담회에서, 강훈식 비서실장 주재로 공공기관 통폐합 테스크포스가 조만간 출범할 예정이라고 밝혔습니다.
김 실장은 또, 한국수력원자력을 비롯한 발전 공기업과 한국토지주택공사, 금융 공기업 등에 대한 개혁을 주요 과제로 논의할 것이라고 설명했습니다.
김용범 정책실장은 최근 대통령실 기자간담회에서, 강훈식 비서실장 주재로 공공기관 통폐합 테스크포스가 조만간 출범할 예정이라고 밝혔습니다.
김 실장은 또, 한국수력원자력을 비롯한 발전 공기업과 한국토지주택공사, 금융 공기업 등에 대한 개혁을 주요 과제로 논의할 것이라고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘공공기관 통폐합’ 추진…경남권 영향 관심
-
- 입력 2025-08-26 09:10:44
- 수정2025-08-26 10:08:48
정부가 공공기관 통폐합을 거론하면서, 경남에 본사를 둔 공공기관에 영향을 미칠지 관심이 집중됩니다.
김용범 정책실장은 최근 대통령실 기자간담회에서, 강훈식 비서실장 주재로 공공기관 통폐합 테스크포스가 조만간 출범할 예정이라고 밝혔습니다.
김 실장은 또, 한국수력원자력을 비롯한 발전 공기업과 한국토지주택공사, 금융 공기업 등에 대한 개혁을 주요 과제로 논의할 것이라고 설명했습니다.
김용범 정책실장은 최근 대통령실 기자간담회에서, 강훈식 비서실장 주재로 공공기관 통폐합 테스크포스가 조만간 출범할 예정이라고 밝혔습니다.
김 실장은 또, 한국수력원자력을 비롯한 발전 공기업과 한국토지주택공사, 금융 공기업 등에 대한 개혁을 주요 과제로 논의할 것이라고 설명했습니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.