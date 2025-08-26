‘공공기관 통폐합’ 추진…경남권 영향 관심

동영상 고정 취소

정부가 공공기관 통폐합을 거론하면서, 경남에 본사를 둔 공공기관에 영향을 미칠지 관심이 집중됩니다.



김용범 정책실장은 최근 대통령실 기자간담회에서, 강훈식 비서실장 주재로 공공기관 통폐합 테스크포스가 조만간 출범할 예정이라고 밝혔습니다.



김 실장은 또, 한국수력원자력을 비롯한 발전 공기업과 한국토지주택공사, 금융 공기업 등에 대한 개혁을 주요 과제로 논의할 것이라고 설명했습니다.



