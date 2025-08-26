경상남도, 1조 38억 원 추경안 제출…“민생현안 중심”
입력 2025.08.26 (09:11) 수정 2025.08.26 (10:09)
경상남도가 1조 38억 원 규모의 올해 2회 추가경정예산안을 도의회에 제출했습니다.
경상남도는 소상공인 지원과 내수진작, 수해 긴급 복구 등 민생 현안을 중심으로 추경안을 편성했다고 밝혔습니다.
경상남도가 1조 38억 원 규모의 올해 2회 추가경정예산안을 도의회에 제출했습니다.
