경남 소·염소 38만 9천 마리 ‘구제역 백신’ 접종
입력 2025.08.26 (09:13) 수정 2025.08.26 (10:09)
경남에서 사육하는 소와 염소 38만 9천여 마리를 대상으로 구제역 백신 접종이 다음 달 추진됩니다.
경상남도는 구제역 재발 방지를 위해 소규모 농가는 수의사가 직접 접종하고, 전업 규모 농가는 자가접종 방식으로 추진합니다.
경남에서 사육하는 소와 염소 38만 9천여 마리를 대상으로 구제역 백신 접종이 다음 달 추진됩니다.
