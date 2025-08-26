경남 소·염소 38만 9천 마리 ‘구제역 백신’ 접종

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경남에서 사육하는 소와 염소 38만 9천여 마리를 대상으로 구제역 백신 접종이 다음 달 추진됩니다.



경상남도는 구제역 재발 방지를 위해 소규모 농가는 수의사가 직접 접종하고, 전업 규모 농가는 자가접종 방식으로 추진합니다.



