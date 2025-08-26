하동군, ‘민생회복 소비쿠폰’ 하나로마트 11곳 추가

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

정부 방침 변경으로 하동군 민생회복 소비쿠폰 사용처가 면 지역 하나로마트까지 확대했습니다.



하동군에는 기존 사용처 하나로마트 4곳에서 면 지역 하나로마트 11곳이 추가돼, 농어촌 지역 주민들의 사용 편의가 늘어날 전망입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!