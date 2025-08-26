하동군, ‘민생회복 소비쿠폰’ 하나로마트 11곳 추가
입력 2025.08.26 (09:12) 수정 2025.08.26 (10:09)
정부 방침 변경으로 하동군 민생회복 소비쿠폰 사용처가 면 지역 하나로마트까지 확대했습니다.
하동군에는 기존 사용처 하나로마트 4곳에서 면 지역 하나로마트 11곳이 추가돼, 농어촌 지역 주민들의 사용 편의가 늘어날 전망입니다.
정부 방침 변경으로 하동군 민생회복 소비쿠폰 사용처가 면 지역 하나로마트까지 확대했습니다.
