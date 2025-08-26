뉴스광장(대구)

대구 은행 점포 감소율 ‘전국 최대’

입력 2025.08.26 (09:16) 수정 2025.08.26 (10:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대구시장 대행 “산하기관 실태 점검” 지시

대구시장 대행 “산하기관 실태 점검” 지시
[뉴스광장 대구·경북 클로징]

[뉴스광장 대구·경북 클로징]

다음
코로나19 이후 은행 점포 수가 줄어든 가운데, 대구의 감소율이 전국에서 가장 높은 거로 나타났습니다.

국민의힘 추경호 의원실에 따르면, 국내 은행 점포 수는 2019년 말 5천6백여 곳에서 지난 7월 4천5백여 곳으로 19.1% 줄었습니다.

이 기간 대구는 292곳에서 223곳으로 23.6% 줄어 감소 폭이 가장 컸고, 경북도 20.2% 줄어 평균보다 높았습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대구 은행 점포 감소율 ‘전국 최대’
    • 입력 2025-08-26 09:16:10
    • 수정2025-08-26 10:11:54
    뉴스광장(대구)
코로나19 이후 은행 점포 수가 줄어든 가운데, 대구의 감소율이 전국에서 가장 높은 거로 나타났습니다.

국민의힘 추경호 의원실에 따르면, 국내 은행 점포 수는 2019년 말 5천6백여 곳에서 지난 7월 4천5백여 곳으로 19.1% 줄었습니다.

이 기간 대구는 292곳에서 223곳으로 23.6% 줄어 감소 폭이 가장 컸고, 경북도 20.2% 줄어 평균보다 높았습니다.
이지은
이지은 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”

이 대통령 “국방비 증액할 것…북한 도발 대응하며 북미 대화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.