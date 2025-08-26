뉴스광장(대구)

대구시장 대행 “산하기관 실태 점검” 지시

입력 2025.08.26 (09:15)

김정기 대구시장 권한대행이 어제(25일) 확대 간부회의에서 산하기관 전반에 대한 실태 점검을 지시했습니다.

김 대행은 최근 불거진 대구문화예술진흥원장의 인사 개입 의혹에 대해 사과한 뒤 시 산하기관의 책임성을 대폭 강화하겠다고 밝혔습니다.

또 국정과제에 발맞춘 초광역 협력사업 발굴과 국비 확보, 국립치의학연구원 유치 등에도 행정 역량을 총동원할 것을 지시했습니다.

최보규
최보규 기자

