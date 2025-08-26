전북도-차바이오텍, 바이오 산업 혁신 협력기로

동영상 고정 취소

줄기세포 연구와 면역 치료제 개발 기업인 차바이오텍이 지역 바이오 산업 혁신을 위해 전북도와 협력을 약속했습니다.



두 기관은 전북도 중앙협력본부에서 바이오산업 육성을 위한 사업 발굴과 연구 개발 기술 교류, 첨단 바이오 분야 기반 조성과 인재 양성 등에 종합적인 체계를 갖추기로 했습니다.



전북도는 차바이오텍과 협력을 기반으로 첨단 재생 의료 산업을 집중 육성할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!