전북도, 혁신도시 공공기관 이탈 방지 대응

농촌진흥청 일부 부서가 수도권으로 이전한다는 KBS 보도와 관련해 농진청이 이전 계획을 철회한 가운데, 전북도가 혁신도시 공공기관의 이탈 시도에 대한 재발 방지에 나섰습니다.



전북도는 지역 균형 발전이라는 새 정부 기조에 맞게 농진청과 같은 사례가 재발하지 않도록 제도화시키는 방안이 필요하다며 지역 정치권과 공조해 관련 법을 제정하는 등 구체적인 방지책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



아울러 아직 경기도 수원에 남은 농진청 식품 관련 부서도 전북으로 완전 이전할 것을 요구했습니다.



