930뉴스

그리스, 해변 사유화 단속에 관광객 반발

입력 2025.08.26 (09:46) 수정 2025.08.26 (09:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,182.58 코스닥 799.97

코스피 3,182.58 코스닥 799.97
일본, 길거리 열사병 속출에 등장한 ‘그늘 앱’

일본, 길거리 열사병 속출에 등장한 ‘그늘 앱’

다음
[앵커]

그리스 해변에서 파라솔 설치와 수거가 반복되고 있습니다!

[리포트]

그리스의 한 유명 해변.

일출의 장관을 배경으로 뜻밖의 풍경이 펼쳐집니다.

당국이 출동해 해변에 설치돼 있는 파라솔과 수건, 각종 비치 용품을 모두 수거합니다.

전날 밤, 좋은 자리를 선점하려고 누군가 두고 간 물건들입니다.

그리스는 해변과 해안선 대부분이 국가 소유입니다.

인근에 고급 리조트나 별장이 있어도 모래사장 자체는 누구나 자유롭게 이용할 수 있어야 합니다.

하지만 일부 관광객과 업주들이 해변을 사유지처럼 점유하자 현지 당국이 단속에 나선 겁니다.

일부 관광객들은 크게 반발합니다.

이 관광객은 가족들 휴가를 망칠 수 없다며 600유로를 들여 파라솔과 선베드를 다시 샀습니다.

[이보/관광객 : "법이 그렇다면 어쩔 수 없지만, 정말 불쾌합니다."]

불시 단속에서 한 해변에서 수거되는 용품의 양은 평균 2톤.

이들 대부분은 재활용되거나 폐기됩니다.

그리스 정부는 해변의 공공성을 지키기 위한 조치라고 강조하지만, 갈등은 쉽게 수그러들지 않을 전망입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 그리스, 해변 사유화 단속에 관광객 반발
    • 입력 2025-08-26 09:46:42
    • 수정2025-08-26 09:50:33
    930뉴스
[앵커]

그리스 해변에서 파라솔 설치와 수거가 반복되고 있습니다!

[리포트]

그리스의 한 유명 해변.

일출의 장관을 배경으로 뜻밖의 풍경이 펼쳐집니다.

당국이 출동해 해변에 설치돼 있는 파라솔과 수건, 각종 비치 용품을 모두 수거합니다.

전날 밤, 좋은 자리를 선점하려고 누군가 두고 간 물건들입니다.

그리스는 해변과 해안선 대부분이 국가 소유입니다.

인근에 고급 리조트나 별장이 있어도 모래사장 자체는 누구나 자유롭게 이용할 수 있어야 합니다.

하지만 일부 관광객과 업주들이 해변을 사유지처럼 점유하자 현지 당국이 단속에 나선 겁니다.

일부 관광객들은 크게 반발합니다.

이 관광객은 가족들 휴가를 망칠 수 없다며 600유로를 들여 파라솔과 선베드를 다시 샀습니다.

[이보/관광객 : "법이 그렇다면 어쩔 수 없지만, 정말 불쾌합니다."]

불시 단속에서 한 해변에서 수거되는 용품의 양은 평균 2톤.

이들 대부분은 재활용되거나 폐기됩니다.

그리스 정부는 해변의 공공성을 지키기 위한 조치라고 강조하지만, 갈등은 쉽게 수그러들지 않을 전망입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…<br>‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.