930뉴스

일본, 길거리 열사병 속출에 등장한 ‘그늘 앱’

입력 2025.08.26 (09:47) 수정 2025.08.26 (09:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

그리스, 해변 사유화 단속에 관광객 반발

그리스, 해변 사유화 단속에 관광객 반발
중국, 판다 야생 적응 훈련장을 가다

중국, 판다 야생 적응 훈련장을 가다

다음
[앵커]

무더위가 이어지면서 거리에서 열사병에 걸리는 사람들이 늘고 있습니다.

[리포트]

가와사키시의 한 종합병원, 최근 들어 하루 5~6명이 열사병 증상을 호소해, 이송됩니다.

보통 고령층이 많지만 올해는 젊은 환자도 많다고 합니다.

[이토 도시타카/의사 : "20~30대도 있어요. 밖에서 젊은이들이 일을 열심히 하기 때문이죠."]

열사병은 보통 집에서들 많이 걸리는데, 최근엔 폭염이 기승을 부리면서 거리에서 열사병 증상을 호소하는 사례가 늘고 있습니다.

[대학생 : "탈수 증상이 왔어요. 머리가 핑 돌며 몸이 무거워졌어요."]

[30대 여성 : "양산도 쓰고 부지런히 소금 사탕도 챙겨 먹었는데 집에 온 뒤 머리가 아주 아팠어요."]

길거리 열사병 예방을 위한 앱도 등장했습니다.

지도상으로 도심 속 그늘을 확인할 수 있는 데다 원하면 목적지까지 그늘이 많은 길로 안내해 주기도 합니다.

전문가들은 아스팔트의 경우 한여름에는 온도가 60도 넘게 올라가는 만큼, 그늘을 찾아다니는 것이 필요하다고 조언합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일본, 길거리 열사병 속출에 등장한 ‘그늘 앱’
    • 입력 2025-08-26 09:47:49
    • 수정2025-08-26 09:53:39
    930뉴스
[앵커]

무더위가 이어지면서 거리에서 열사병에 걸리는 사람들이 늘고 있습니다.

[리포트]

가와사키시의 한 종합병원, 최근 들어 하루 5~6명이 열사병 증상을 호소해, 이송됩니다.

보통 고령층이 많지만 올해는 젊은 환자도 많다고 합니다.

[이토 도시타카/의사 : "20~30대도 있어요. 밖에서 젊은이들이 일을 열심히 하기 때문이죠."]

열사병은 보통 집에서들 많이 걸리는데, 최근엔 폭염이 기승을 부리면서 거리에서 열사병 증상을 호소하는 사례가 늘고 있습니다.

[대학생 : "탈수 증상이 왔어요. 머리가 핑 돌며 몸이 무거워졌어요."]

[30대 여성 : "양산도 쓰고 부지런히 소금 사탕도 챙겨 먹었는데 집에 온 뒤 머리가 아주 아팠어요."]

길거리 열사병 예방을 위한 앱도 등장했습니다.

지도상으로 도심 속 그늘을 확인할 수 있는 데다 원하면 목적지까지 그늘이 많은 길로 안내해 주기도 합니다.

전문가들은 아스팔트의 경우 한여름에는 온도가 60도 넘게 올라가는 만큼, 그늘을 찾아다니는 것이 필요하다고 조언합니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…<br>‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.