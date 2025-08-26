정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영

동영상 고정 취소

정선군은 화암면 '화암약수 야영장'에서 자연의 소리를 들으며 걷기, 이른바 '사운드 워킹' 행사를 마련합니다.



이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.



행사 규모는 회당 10명 안팎으로 사전 신청을 받아 진행됩니다.



참가비는 1인당 5천 원이며, 참여자에겐 기념품을 증정합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!