정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영
입력 2025.08.26 (09:47) 수정 2025.08.26 (10:24)
정선군은 화암면 '화암약수 야영장'에서 자연의 소리를 들으며 걷기, 이른바 '사운드 워킹' 행사를 마련합니다.
이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.
행사 규모는 회당 10명 안팎으로 사전 신청을 받아 진행됩니다.
참가비는 1인당 5천 원이며, 참여자에겐 기념품을 증정합니다.
- 정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영
- 입력 2025-08-26 09:47:46
- 수정2025-08-26 10:24:54
조연주 기자 yeonjoo@kbs.co.kr조연주 기자의 기사 모음
