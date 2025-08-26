뉴스광장(춘천)

정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영

입력 2025.08.26 (09:47) 수정 2025.08.26 (10:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

양양, 폐장 해수욕장에 안전요원 배치

양양, 폐장 해수욕장에 안전요원 배치
‘고성사랑카드’ 환급 혜택 확대

‘고성사랑카드’ 환급 혜택 확대

다음
정선군은 화암면 '화암약수 야영장'에서 자연의 소리를 들으며 걷기, 이른바 '사운드 워킹' 행사를 마련합니다.

이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.

행사 규모는 회당 10명 안팎으로 사전 신청을 받아 진행됩니다.

참가비는 1인당 5천 원이며, 참여자에겐 기념품을 증정합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정선 화암약수, ‘사운드 워킹’ 운영
    • 입력 2025-08-26 09:47:46
    • 수정2025-08-26 10:24:54
    뉴스광장(춘천)
정선군은 화암면 '화암약수 야영장'에서 자연의 소리를 들으며 걷기, 이른바 '사운드 워킹' 행사를 마련합니다.

이 행사는 다음 달(9월) 5일부터 올해 11월 29일 사이 매주 금요일과 토요일, 오후 4시에 진행됩니다.

행사 규모는 회당 10명 안팎으로 사전 신청을 받아 진행됩니다.

참가비는 1인당 5천 원이며, 참여자에겐 기념품을 증정합니다.
조연주
조연주 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의<br>…한반도 평화 의지 확인”

[속보] ​안보실장 “원자력 협력 정상 간 의미 있는 논의…한반도 평화 의지 확인”
[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견

“국민의힘, 믿을 건 우파 시민들과 연대” 장동혁 신임 대표 회견
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.