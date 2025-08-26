양구정중앙시네마, 내일 재개관

동영상 고정 취소

양구군의 유일한 영화관이 보수 공사를 마치고 다시 문을 엽니다.



양구문화재단은 양구정중앙시네마를 내일(27일) 재개관합니다.



이는 올해 7월 시작된 시설 개선공사가 마무리된데 따른 것입니다.



그동안 양구시네마는 영사기와 조명, 출입문을 교체했습니다.



사업비는 1억 7,000만 원이 투입됐습니다.



재개관을 기념해 올해 10월 말까지 매달 마지막 주 수요일에 '천 원으로 영화 보기' 행사가 마련됩니다.



