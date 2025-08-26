태백, 민생 경제 지원 공모 선정…냉방기 교체
입력 2025.08.26 (09:49) 수정 2025.08.26 (10:26)
태백시가 정부의 2025년 민생경제 지원 공모 사업에 선정돼, 5,000만 원을 지원받습니다.
이 돈은 복지시설과 경로당 7곳의 냉방기 교체에 투입됩니다.
태백시는 이 사업이 완료되면 여름철 냉방 환경 개선과 주민 건강 보호에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.
