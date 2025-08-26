영상K 이재명 정부

“이거 ‘젤렌스키 상황’ 벌어지는거 아냐?”…참모진 우려에도 식겁 안 한 이유 [지금뉴스]

입력 2025.08.26 (09:54) 수정 2025.08.26 (09:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 현지시각 25일 한미정상회담 전 트럼프 미국 대통령이 위협적으로 남긴 돌발 SNS 글에도 당황하지 않은 이유를 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 한미정상회담 후 미국 워싱턴에서 열린 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연에서 진행자가 회담 소감을 묻자 "트럼프 대통령이 저를 만나기 전에 SNS를 쓰지 않았냐, 매우 위협적으로 썼다"면서 말문을 열었습니다.

그러면서 "참모들 사이에는 '이거 젤렌스키와 트럼프 같은 상황이 벌어지지 않을까?' 우려를 했다"고 전했습니다.

'젤렌스키와 트럼프 같은 상황'은 지난 2월 미국 백악관에서 열린 젤렌스키 우크라이나 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 의미하는 것으로, 당시 회담은 매우 대립적인 분위기로 흘러 갈등이 고조된 바 있습니다.

이 대통령은 그러나 "저는 이미 그렇지 않을 거라는 점을 알고 있었다"면서 "왜냐하면 제가 트럼프 대통령이 쓴 '거래의 기술(디 아트 오브 더 딜)'을 읽었기 때문"이라고 말했습니다.

이어 "이분(트럼프 대통령)이 협상의 하나의 기술로 '상대가 감내하기 어려운 조건을 던지긴 하지만 최종적으로 불합리한 결론에 이르게 하지는 않는다'라는 게 이미 본인이 써놓은 내용에 있다"면서 "한국과 미국 간의 한미 동맹은 매우 중요해서 거기에 큰 상처 내는 일은 벌어지지 않을 거라고 확신했다"고 밝혔습니다.

마지막으로 "결과는 아주 좋았다"면서 "모든 사람이 나에게 '인내하라'는 조언을 했다"고 덧붙였습니다.

(영상편집: 김기우)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “이거 ‘젤렌스키 상황’ 벌어지는거 아냐?”…참모진 우려에도 식겁 안 한 이유 [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-26 09:54:20
    • 수정2025-08-26 09:54:35
    영상K
이재명 대통령이 현지시각 25일 한미정상회담 전 트럼프 미국 대통령이 위협적으로 남긴 돌발 SNS 글에도 당황하지 않은 이유를 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 한미정상회담 후 미국 워싱턴에서 열린 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연에서 진행자가 회담 소감을 묻자 "트럼프 대통령이 저를 만나기 전에 SNS를 쓰지 않았냐, 매우 위협적으로 썼다"면서 말문을 열었습니다.

그러면서 "참모들 사이에는 '이거 젤렌스키와 트럼프 같은 상황이 벌어지지 않을까?' 우려를 했다"고 전했습니다.

'젤렌스키와 트럼프 같은 상황'은 지난 2월 미국 백악관에서 열린 젤렌스키 우크라이나 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 의미하는 것으로, 당시 회담은 매우 대립적인 분위기로 흘러 갈등이 고조된 바 있습니다.

이 대통령은 그러나 "저는 이미 그렇지 않을 거라는 점을 알고 있었다"면서 "왜냐하면 제가 트럼프 대통령이 쓴 '거래의 기술(디 아트 오브 더 딜)'을 읽었기 때문"이라고 말했습니다.

이어 "이분(트럼프 대통령)이 협상의 하나의 기술로 '상대가 감내하기 어려운 조건을 던지긴 하지만 최종적으로 불합리한 결론에 이르게 하지는 않는다'라는 게 이미 본인이 써놓은 내용에 있다"면서 "한국과 미국 간의 한미 동맹은 매우 중요해서 거기에 큰 상처 내는 일은 벌어지지 않을 거라고 확신했다"고 밝혔습니다.

마지막으로 "결과는 아주 좋았다"면서 "모든 사람이 나에게 '인내하라'는 조언을 했다"고 덧붙였습니다.

(영상편집: 김기우)
서재희
서재희 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이재명 정부

더보기
대통령실 “‘쌍방향 브리핑’시 ‘편집·왜곡 유포’ 경고 자막 표기”

대통령실 “‘쌍방향 브리핑’시 ‘편집·왜곡 유포’ 경고 자막 표기”
논란에도 굳건한 호남 지지율…변수는 조국?

논란에도 굳건한 호남 지지율…변수는 조국?
‘무인주문기’ 위약금 줄이고 ‘천원 아침밥’ 늘린다

‘무인주문기’ 위약금 줄이고 ‘천원 아침밥’ 늘린다
기업·정부·국민 ‘AI 올인’…“잠재성장률 3%로”

기업·정부·국민 ‘AI 올인’…“잠재성장률 3%로”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…<br>‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.