논란에도 굳건한 호남 지지율…변수는 조국?
입력 2025.08.23 (21:28) 수정 2025.08.23 (21:43)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
광복절 특사 논란 등으로 이재명 대통령과 더불어민주당 지지율이 주춤하고 있지만 텃밭인 호남의 지지세는 큰 변화가 없는 것으로 나타났습니다.
조국 전 대표의 사면 이후 조국혁신당의 호남 상승세도 심상치 않습니다.
박지성 기자의 보도입니다.
[리포트]
조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등을 깜짝 사면하면서 지지율 하락 후폭풍과 마주한 이재명 대통령.
한국갤럽 조사 기준으로 취임 이후 계속 60%대를 이어가던 지지율은 사면이 결정된 지난주는 59%, 이번 주엔 56%로 한 달 만에 8%포인트나 빠졌습니다.
하지만 호남의 생각은 크게 달라지지 않았습니다.
호남에서 이 대통령의 지지율은 지난주까지도 86%를 유지했고 이번 주 84%로 소폭 하락했지만 오차범위 안입니다.
더불어민주당의 호남 지지율도 흐름은 비슷합니다.
지난주 63%로 주춤했지만 이번 주 다시 한 달 전과 비슷한 70%까지 회복했습니다.
오히려 눈에 띄는 건 조국혁신당의 호남 상승세입니다.
한자리를 벗어나지 못했던 조국혁신당의 지지율이 지난주 10%, 이번 주 11%로 한 달 만에 배 가까이 뛰었습니다.
반면 무당층은 크게 줄었습니다.
조국 전 대표의 사면을 기점으로 호남이 조국혁신당을 대안세력으로 인식하기 시작한 결과라는 평가가 나옵니다.
[오승용/메타보이스 이사 : "(호남이) 조국혁신당 돌풍의 진원지였기 때문에 지방선거를 앞둔 시점에서 민주당 일당 독점 체제에 대한 어떤 경쟁 세력으로 성장해 주길 바라는 기대 심리가 많이 반영되었다."]
한미일 외교 무대에 나선 이 대통령과 호남발전특위를 가동한 민주당 등 당장 다음주에도 지지율 흐름이 바뀔 변수가 많습니다.
호남 속 경쟁자를 선언한 조국혁신당과 조국 전 대표가 어떤 대응책으로 광주와 전남의 민심을 공략할지 관심이 집중되고 있습니다.
KBS 뉴스 박지성입니다.
영상편집:이두형
광복절 특사 논란 등으로 이재명 대통령과 더불어민주당 지지율이 주춤하고 있지만 텃밭인 호남의 지지세는 큰 변화가 없는 것으로 나타났습니다.
조국 전 대표의 사면 이후 조국혁신당의 호남 상승세도 심상치 않습니다.
박지성 기자의 보도입니다.
[리포트]
조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등을 깜짝 사면하면서 지지율 하락 후폭풍과 마주한 이재명 대통령.
한국갤럽 조사 기준으로 취임 이후 계속 60%대를 이어가던 지지율은 사면이 결정된 지난주는 59%, 이번 주엔 56%로 한 달 만에 8%포인트나 빠졌습니다.
하지만 호남의 생각은 크게 달라지지 않았습니다.
호남에서 이 대통령의 지지율은 지난주까지도 86%를 유지했고 이번 주 84%로 소폭 하락했지만 오차범위 안입니다.
더불어민주당의 호남 지지율도 흐름은 비슷합니다.
지난주 63%로 주춤했지만 이번 주 다시 한 달 전과 비슷한 70%까지 회복했습니다.
오히려 눈에 띄는 건 조국혁신당의 호남 상승세입니다.
한자리를 벗어나지 못했던 조국혁신당의 지지율이 지난주 10%, 이번 주 11%로 한 달 만에 배 가까이 뛰었습니다.
반면 무당층은 크게 줄었습니다.
조국 전 대표의 사면을 기점으로 호남이 조국혁신당을 대안세력으로 인식하기 시작한 결과라는 평가가 나옵니다.
[오승용/메타보이스 이사 : "(호남이) 조국혁신당 돌풍의 진원지였기 때문에 지방선거를 앞둔 시점에서 민주당 일당 독점 체제에 대한 어떤 경쟁 세력으로 성장해 주길 바라는 기대 심리가 많이 반영되었다."]
한미일 외교 무대에 나선 이 대통령과 호남발전특위를 가동한 민주당 등 당장 다음주에도 지지율 흐름이 바뀔 변수가 많습니다.
호남 속 경쟁자를 선언한 조국혁신당과 조국 전 대표가 어떤 대응책으로 광주와 전남의 민심을 공략할지 관심이 집중되고 있습니다.
KBS 뉴스 박지성입니다.
영상편집:이두형
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 논란에도 굳건한 호남 지지율…변수는 조국?
-
- 입력 2025-08-23 21:28:36
- 수정2025-08-23 21:43:24
[앵커]
광복절 특사 논란 등으로 이재명 대통령과 더불어민주당 지지율이 주춤하고 있지만 텃밭인 호남의 지지세는 큰 변화가 없는 것으로 나타났습니다.
조국 전 대표의 사면 이후 조국혁신당의 호남 상승세도 심상치 않습니다.
박지성 기자의 보도입니다.
[리포트]
조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등을 깜짝 사면하면서 지지율 하락 후폭풍과 마주한 이재명 대통령.
한국갤럽 조사 기준으로 취임 이후 계속 60%대를 이어가던 지지율은 사면이 결정된 지난주는 59%, 이번 주엔 56%로 한 달 만에 8%포인트나 빠졌습니다.
하지만 호남의 생각은 크게 달라지지 않았습니다.
호남에서 이 대통령의 지지율은 지난주까지도 86%를 유지했고 이번 주 84%로 소폭 하락했지만 오차범위 안입니다.
더불어민주당의 호남 지지율도 흐름은 비슷합니다.
지난주 63%로 주춤했지만 이번 주 다시 한 달 전과 비슷한 70%까지 회복했습니다.
오히려 눈에 띄는 건 조국혁신당의 호남 상승세입니다.
한자리를 벗어나지 못했던 조국혁신당의 지지율이 지난주 10%, 이번 주 11%로 한 달 만에 배 가까이 뛰었습니다.
반면 무당층은 크게 줄었습니다.
조국 전 대표의 사면을 기점으로 호남이 조국혁신당을 대안세력으로 인식하기 시작한 결과라는 평가가 나옵니다.
[오승용/메타보이스 이사 : "(호남이) 조국혁신당 돌풍의 진원지였기 때문에 지방선거를 앞둔 시점에서 민주당 일당 독점 체제에 대한 어떤 경쟁 세력으로 성장해 주길 바라는 기대 심리가 많이 반영되었다."]
한미일 외교 무대에 나선 이 대통령과 호남발전특위를 가동한 민주당 등 당장 다음주에도 지지율 흐름이 바뀔 변수가 많습니다.
호남 속 경쟁자를 선언한 조국혁신당과 조국 전 대표가 어떤 대응책으로 광주와 전남의 민심을 공략할지 관심이 집중되고 있습니다.
KBS 뉴스 박지성입니다.
영상편집:이두형
광복절 특사 논란 등으로 이재명 대통령과 더불어민주당 지지율이 주춤하고 있지만 텃밭인 호남의 지지세는 큰 변화가 없는 것으로 나타났습니다.
조국 전 대표의 사면 이후 조국혁신당의 호남 상승세도 심상치 않습니다.
박지성 기자의 보도입니다.
[리포트]
조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등을 깜짝 사면하면서 지지율 하락 후폭풍과 마주한 이재명 대통령.
한국갤럽 조사 기준으로 취임 이후 계속 60%대를 이어가던 지지율은 사면이 결정된 지난주는 59%, 이번 주엔 56%로 한 달 만에 8%포인트나 빠졌습니다.
하지만 호남의 생각은 크게 달라지지 않았습니다.
호남에서 이 대통령의 지지율은 지난주까지도 86%를 유지했고 이번 주 84%로 소폭 하락했지만 오차범위 안입니다.
더불어민주당의 호남 지지율도 흐름은 비슷합니다.
지난주 63%로 주춤했지만 이번 주 다시 한 달 전과 비슷한 70%까지 회복했습니다.
오히려 눈에 띄는 건 조국혁신당의 호남 상승세입니다.
한자리를 벗어나지 못했던 조국혁신당의 지지율이 지난주 10%, 이번 주 11%로 한 달 만에 배 가까이 뛰었습니다.
반면 무당층은 크게 줄었습니다.
조국 전 대표의 사면을 기점으로 호남이 조국혁신당을 대안세력으로 인식하기 시작한 결과라는 평가가 나옵니다.
[오승용/메타보이스 이사 : "(호남이) 조국혁신당 돌풍의 진원지였기 때문에 지방선거를 앞둔 시점에서 민주당 일당 독점 체제에 대한 어떤 경쟁 세력으로 성장해 주길 바라는 기대 심리가 많이 반영되었다."]
한미일 외교 무대에 나선 이 대통령과 호남발전특위를 가동한 민주당 등 당장 다음주에도 지지율 흐름이 바뀔 변수가 많습니다.
호남 속 경쟁자를 선언한 조국혁신당과 조국 전 대표가 어떤 대응책으로 광주와 전남의 민심을 공략할지 관심이 집중되고 있습니다.
KBS 뉴스 박지성입니다.
영상편집:이두형
-
-
박지성 기자 jsp@kbs.co.kr박지성 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이슈
이재명 정부
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.