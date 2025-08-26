60~64세 절반 이상 ‘無연금’…당겨 받으면 ‘용돈 연금’

동영상 고정 취소

[앵커]



'용돈 연금'이란 말이 나올 정도로 국민연금만으론 노후 생활이 어려운데요.



만 60세부터 64세는 연금 공백이 더 심각하다는 조사 결과가 나왔습니다.



정년 나이와 연금 시작 나이를 메워줄 소득 대책이 시급해 보입니다.



김진화 기자가 보도합니다.



[리포트]



이 아파트 경비원은 모두 60세 이상입니다.



연금만으론 생활이 불가능하기 때문입니다.



[아파트 경비원 : "여섯 명이 근무하고, 63세에서 73세까지."]



그나마 65세 이상은 90.9%, 10명 중 9명 이상이 연금을 받습니다.



바로 아래인 60세~64세는 이 비율이 42.7%로 급감합니다.



정년을 넘겨 일을 멈춘 경우가 많지만,연금은 일부만 받기 때문입니다.



현재 지급 나이인 63세를 기준으로 끊어보면, 60∼62세의 연금 수급률은 24.8%, 63∼64세는 69.9%.



국민연금을 받는 나이냐, 못 받는 나이냐가 결정적입니다.



[최재혁/통계청 행정통계과장 : "(국민연금) 수급 개시 연령이 2023년도에 62세에서 63세로 올라갔습니다. 국민연금을 받는 경우와 받지 않는 경우에 특성이 너무 달라서…."]



국민연금 지급 연령이 65세로 늘어나는 건 2034년입니다.



이때까지 지금의 정년이 유지되면 60세부터 64세는 완전한 연금 사각지대가 됩니다.



소득 공백을 견디기 힘들면 국민연금을 조기 수령할 수도 있습니다.



다만, 수령 시기를 1년씩 당길 때마다 평생 받을 연금 총액이 6%씩 줄어듭니다.



제 나이에 받을 국민연금이 월 100만 원이었다면, 5년 당겨서 받으면 월 70만 원씩, 3년 일찍 받으면 월 82만 원씩 받을 수 있습니다.



KBS 뉴스 김진화입니다.



촬영기자:김현태/영상편집:김유진/그래픽:고석훈



