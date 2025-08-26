[930 날씨] 전국 비…오전까지 강원·호남 시간당 30~50mm 집중호우

동영상 고정 취소

현재 호우경보가 발효 중인 전북엔 시간당 20에서 30밀리미터 안팎의 비가 오고 있습니다.



지금 전북 부안 CCTV에 굵은 빗줄기가 보이는데요.



강원 북부 산지와 전북에 호우특보가 내려진 가운데 비구름이 북동진하고 있어 오늘 오전까지는 강원도와 전라도를 중심으로 시간당 30에서 50밀리미터의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



오늘 하루 예상 강수량은 강원 내륙과 전북에 최대 80mm 이상, 충청도의 남부와 대구, 경북 내륙에 10에서 60, 서울은 5에서 20밀리미터 정돕니다.



가뭄이 심해 물이 부족한 강원 동해안 지방은 5밀리미터 안팎에 그치겠습니다.



비가 내릴 땐 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠고, 해안가와 산지엔 바람이 강하게 불겠습니다.



비로 인해 중부지방의 폭염특보는 해제됐습니다.



오늘 낮 기온은 서울과 전주가 31, 강릉과 포항 34, 대구 33도로 어제보다 1도에서 8도 정도 낮겠습니다.



바다의 물결은 동해 먼바다에서 최고 3.5미터로 높게 일겠습니다.



내일은 강원 영동에 금요일엔 수도권과 강원 내륙 산지에 또 비가 오겠는데요.



하지만 비가 와도 무더운 날씨는 계속되겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



이설아 기상캐스터/그래픽:한세희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!