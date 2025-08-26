정치 8·25 한미 정상회담

국민의힘, 한미정상회담에 “역대급 외교참사…홀대 가까운 대접받아”

입력 2025.08.26 (10:03) 수정 2025.08.26 (10:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 한국 시간으로 오늘(26일) 새벽 열린 한미정상회담에 대해 “한마디로 역대급 외교 참사”라고 비판했습니다.

송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 당 대표 선거 결선에서 인사말을 통해 “외양적인 면에서 제대로 환대를 받지 못했을 뿐만이 아니라 홀대에 가까운 대접을 받았다”면서 이같이 말했습니다.

송 비대위원장은 먼저 “내용적으로 우리나라에서 관심을 가지고 있던 철강, 알루미늄, 반도체에 대해서는 최혜국 대우를 받는다고 했지만 제대로 된 답변을 받아보지 못했다”고 지적했습니다.

또, “농산물 개방 수준이 어떻게 되었는지 국민들은 궁금해 하는데 거기에 대한 답이 전혀 없다”며, “그래서 굴종 외교, 역대급 외교 참사, 이런 얘기가 나오고 있다”고 주장했습니다.

송 비대위원장은 이후 국회 본청에서 기자들과 만나 “교회와 미군기지 압수수색 사실이 한미 정상회담에서 거론된 것 자체가 심대한 외교 참사”라며 “특검은 국민과 교회에 사과하고 재발 방지를 약속하길 바란다”고 말했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘주한미군기지 땅 소유를 원한다’고 발언한 데 대해선 “있을 수 없는 이야기”라며, “이재명 대통령도 단호하게 거부했을 것으로 생각한다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘, 한미정상회담에 “역대급 외교참사…홀대 가까운 대접받아”
    • 입력 2025-08-26 10:03:30
    • 수정2025-08-26 10:50:55
    정치
국민의힘은 한국 시간으로 오늘(26일) 새벽 열린 한미정상회담에 대해 “한마디로 역대급 외교 참사”라고 비판했습니다.

송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 당 대표 선거 결선에서 인사말을 통해 “외양적인 면에서 제대로 환대를 받지 못했을 뿐만이 아니라 홀대에 가까운 대접을 받았다”면서 이같이 말했습니다.

송 비대위원장은 먼저 “내용적으로 우리나라에서 관심을 가지고 있던 철강, 알루미늄, 반도체에 대해서는 최혜국 대우를 받는다고 했지만 제대로 된 답변을 받아보지 못했다”고 지적했습니다.

또, “농산물 개방 수준이 어떻게 되었는지 국민들은 궁금해 하는데 거기에 대한 답이 전혀 없다”며, “그래서 굴종 외교, 역대급 외교 참사, 이런 얘기가 나오고 있다”고 주장했습니다.

송 비대위원장은 이후 국회 본청에서 기자들과 만나 “교회와 미군기지 압수수색 사실이 한미 정상회담에서 거론된 것 자체가 심대한 외교 참사”라며 “특검은 국민과 교회에 사과하고 재발 방지를 약속하길 바란다”고 말했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘주한미군기지 땅 소유를 원한다’고 발언한 데 대해선 “있을 수 없는 이야기”라며, “이재명 대통령도 단호하게 거부했을 것으로 생각한다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
장덕수
장덕수 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
“한마디로 외교 참사…홀대 가까운 대접” 국민의힘 반응 [지금뉴스]

“한마디로 외교 참사…홀대 가까운 대접” 국민의힘 반응 [지금뉴스]
“요즘 워싱턴DC가 서울보다 안전해요” 트럼프의 자랑, 이유는? [지금뉴스]

“요즘 워싱턴DC가 서울보다 안전해요” 트럼프의 자랑, 이유는? [지금뉴스]
트럼프 말에 빵 터진 참모들 “그 특검, 정신이상자 잭 스미스?” [지금뉴스]

트럼프 말에 빵 터진 참모들 “그 특검, 정신이상자 잭 스미스?” [지금뉴스]
화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”

화기애애한 분위기 속 회담…“농축산물 추가 개방 요구 등 없어”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…<br>‘내란 가담 시도’ 의혹 수사

[단독] 내란특검, 해양경찰청 등 3곳 압수수색…‘내란 가담 시도’ 의혹 수사
[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표

[속보] 국민의힘 신임 당 대표에 장동혁 선출…결선서 50.2% 득표
이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”

이 대통령 “한반도 평화 새 길, 김정은 만나달라”…트럼프 “올해 만나고 싶어”
“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”

“한국서 숙청·혁명” 언급한 트럼프, 회담장에선 “오해라고 확신”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.